Torsdag heldt Naruhito, som overtok krysantemumtrona då faren Akihito abdiserte i mai i fjor, den første nyttårstalen sin til det japanske folket som keisar.

– Eg er bekymra over at mange menneske framleis har det vanskeleg som følgje av tyfonar og kraftig regn i året som gjekk, sa den 59 år gamle keisaren, med tilvisning til tyfonen Hagibis som kravde over 80 liv i oktober.

– Eg håpar at dette blir eit godt og fredeleg år, utan naturkatastrofar, sa Naruhito.

