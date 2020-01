Politihundar inn i søket etter norsk kvinne

utenriks

Ifølgje Expressen deltar torsdag òg dykkarar i leitinga i hamna i byen, etter at søket opphavleg vart avslutta i helga.

– Vi veit framleis ikkje kva som har skjedd, men det er ikkje noko som tyder på at ho har forsvunne av eigen fri vilje, seier etterforskingsleiar Kenth Pehrsson hos politiet i Helsingborg.

Han legg til at det er forhold rundt forsvinninga som er «merkelege» og at politiet av omsyn til etterforskinga ikkje vil gå ut med dette no.

Den norske kvinna vart sist sett i 23-tida julaftan ved Skeppsbron.

(©NPK)