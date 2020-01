Studie: Brannane har forferdelege konsekvensar for Australias dyreliv

utenriks

Miljøforskarar kjem no med eit kraftig varsku om kva konsekvensar dei kraftige brannane har for Australias ville dyr.

– Bortimot 480 millionar har vorte ramma i New South Wales. Det vil ikkje seie at 480 millionar har døydd som følgje av brannane, fordi nokre vil vere mobile, seier Dickham i eit intervju med 7NEWS.com.au.

Han legg til at fuglar kan fly vekk og komme tilbake, og at reptil, som firfisler og slangar, kan krype under bakken.

Ifølgje Dickham vil det ta lang tid å bygge opp bestandane igjen.

Studien det blir vist til, er laga ved University of Sydney og gjeld berre for New South Wales. Dei kraftige brannane herjar òg i delstaten Victoria, som ligg lenger sør.

