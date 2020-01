Tvungen evakuering av turistar startar i Australia

utenriks

Langs ei strekning på rundt 40 mil sørover langs kysten av New South Wales og Victoria oppretta styresmaktene torsdag sonar som dei oppmoda flest mogleg til å forlate før helga.

Med ein frist på 48 timar vart folk midt i ferietida bedt om å forlate populære feriedestinasjonar i dei to delstatane og reise heim.

Samtidig vart òg eit stort fjellområde i innlandet frå hovudstaden Canberra og sørover stengt for all turisme og gjennomfart.

– Vi tar ikkje lett på slike avgjerder, men vi vil òg vere sikre på at vi gjer alt vi kan for å vere førebudde på det som kan bli ein horribel laurdag, sa delstatsminister Gladys Berejiklian då ho erklærte ein sju dagar lang unntakstilstand i New South Wales torsdag.

Brannvesenet har ingen moglegheiter til å stoppe dei intense brannane som driv gjennom landskapet. Varmen og den fleire år lange tørken og dessutan fundamental mangel på ferskvatn mange stader hemmar dei frivillige innsatsen til brannmannskapa.

Umogleg å stoppe

– Vi har så mange brannar i dette området no at vi har ingen kapasitet til å stoppe dei. Vi kan berre sikre at folk ikkje står i vegen, seier brannsjef Rob Rogers I New South Wales Rural Fire Service til kringkastaren ABC.

Styresmaktene fryktar laurdagen kan bli verre enn dei dramatiske tilstandane som prega fleire stader sør i Australia i nyttårshelga då kraftige vind, brannutløyste torevêr med lynnedslag og gneisteregn spreidde dødelege brannar med rekordfart gjennom dei lange samanhengande skogane.

– Vi vil ikkje ha ei stor folkemengde i området, seier talsmann Ben Shephard i Australias Regional Fire Service til Sydney Morning Herald.

Minst 18 personar er omkomne i brannane hittil i sesongen, og torsdag opplyste delstatsstyresmaktene i Victoria at ytterlegare 17 personar er sakna. Berre denne veka er nesten 400 bustader i New South Wales lagt i oske av dei intense brannane som etterlèt seg haugar med murstein og forvridde metallplater der husa stod.

Milelange køar

Evakueringsordren utløyste lange køar på hovudvegane vekk frå kysten torsdag med trafikk som så vidt flytta seg nordover mot storbyen Sydney.

– Den største evakueringa i området nokosinne, kalla transportminister Andrew Constance kolonnane då tusenvis av bilar forlét dei såkalla «leave zones» samtidig torsdag ettermiddag.

Marineskipet HMAS Choules har komme til kystbyen Mallacoota med nødvendige forsyningar som vatn, mat og drivstoff. Skipet skal òg evakuere folk som flykta frå flammane nyttårsaftan. HMS Choules har kapasitet til å ta om bord om lag 700 menneske, skriv avisa The Age.

Må la hus brenne

Over 4.000 turistar og fastbuande måtte halde til nyttårsaftan på stranda i den tidlegare så idylliske kystbyen heilt søraust i Australia. Skogen som omkransar byen på alle andre kantar enn sjøsida, stod i brann og tvinga fastbuande og tilreisande å søke tilflukt ved vatnet og ute i båtar.

Den intense varmen frå skogbrannane tente på ei rekke hus som vart lagt i oske medan befolkninga stod som makteslause tilskodarar.

– Når hus etter hus tar fyr, så må nokon ta ei avgjerd og seie «beklagar – dette huset brenn, vi må la det vere og konsentrere oss om neste». Det er ei tøff og trist avgjerd å ta, seier ein brannmann i Mallacoota til nyheitskanalen 9News.

Stoppa posten i hovudstaden

Torsdag innstilte det australske postvesenet all leveranse av post og pakkar i heile Australian Capital Territory der hovudstaden Canberra ligg. Røyken frå brannane i skogane rundt førte onsdag til ei luftforureining som totalt sprengde skalaen for kva som er skadelege nivå.

– Sikkerheita til våre tilsette er topp prioritet, og med helsefarlege nivå av røyk i heile territoriet stoppar vi all postleveranse inntil vidare, opplyser Australian Post.

