Éin drepen i knivangrep i park ved Paris

Angrepet skjedde i forstaden Villejuif fredag ettermiddag. Mannen knivstakk fleire tilsynelatande tilfeldige personar. Han flykta deretter til nabokommunen L'Haÿ-les-Roses der han vart skoten og drepen av politiet, ifølgje franske medium.

Eitt av offera døydde kort tid etter av skadane, opplyser lokale etterforskarar. Ho blir beskriven av franske medium som ei kvinne i femtiåra.

For ein av dei såra er tilstanden kritisk, melder BFMTV.

Motivet for angrepet er førebels ikkje kjent, og under ein pressekonferanse like ved åstaden fredag ettermiddag vart det ikkje sagt noko om eit eventuelt motiv.

Etterforskinga blir leidd av lokale påtalemakter, ikkje Frankrikes nasjonale antiterroreining, noko som tyder på at angrepet ikkje blir handtert som terror.

Både Villejuif og L'Haÿ-les-Roses ligg 7–8 kilometer sør for Paris sentrum.

Både politisjefen i Paris, Didier Lallement, og statssekretær i innanriksdepartementet Laurent Nunez besøkte fredag parken der knivangrepet skjedde.

