utenriks

USA likviderte natt til fredag ein framståande iransk general i Bagdad, og Michel minner om at Irak er eit svært skjørt land.

– For mange våpen og for mange militsar forseinkar prosessen med å vende tilbake til eit normalt daglegliv for Iraks innbyggjarar, seier Michel.

– Det er ein risiko for ei generell oppblussing av valden i heile regionen og for at mørke terrorkrefter skal blomstre opp i periodar med religiøse og nasjonalistiske spenningar, seier han.

