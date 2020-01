utenriks

Møtet blir det første mellom dei to sidan von der Leyen fekk jobben i fjor haust. Den tyske toppolitikaren skal òg halde ein tale ved London School of Economics.

Ein talsmann for Johnson stadfestar at det blir eit bilateralt møte mellom dei to leiarane.

Storbritannia forlèt etter planen EU 31. januar.

