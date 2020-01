utenriks

– Nato følgjer situasjonen i regionen veldig nøye. Vi er stadig i nær og regelmessig kontakt med amerikanske styresmakter, seier Natos talsmann Dylan White.

Han legg til at Nato-styrkar, på førespurnad frå den irakiske regjeringa, driv med opptrening av irakiske styrkar for å unngå at ekstremistgruppa IS igjen skal få fotfeste i landet.

– Sikkerheita til personellet vårt i Irak er det overordna. Vi tar framleis alle forholdsreglar, seier White.

