Pentagon: Trump beordra angrep mot iransk general i Bagdad

Minst fire personar vart drepne då fleire rakettar slo ned på området ved den internasjonale flyplassen i Iraks hovudstad Bagdad fredag. Angrepet skal ifølgje Newsweek ha vorte gjennomført med amerikanske dronar.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har stadfesta angrepet og opplyst at det vart beordra av president Donald Trump.

– USA har drepe den iranske generalen Qasem Soleimani som eit ledd i ei forsvarshandling, opplyser Pentagon.

Samtidig stadfestar iranske styresmakter at Qasem Soleimani er drepen.

Martyr

– Revolusjonsgarden kunngjer at den strålande leiaren av Islam, Qasem Soleimani, etter eit liv i teneste, lei martyrdøden i eit angrep utført av USA på flyplassen i Bagdad fredag, lydde kunngjeringa som vart lesen opp på den statlege TV-kanalen i Iran.

General Soleimani var øvstkommanderande for Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken, og han blir rekna som hjernen bak Irans operasjonar i land som Syria, Irak og Libanon.

Også nestleiaren for den irakiske militsen PMF (Popular Mobilization Forces), Abu Mahdi al-Mohandes vart drepen i angrepet. PMF er ein del av ein mektig paramilitær organisasjon i Irak beståande av ei rekke militsar som får iransk støtte.

Klokka 3.32 norsk tid, drygt to timar etter dei første meldingane om angrepet, la president Donald Trump ut eit stort amerikansk flagg på Twitter.

Flyplassen i Bagdad vart treft av minst tre rakettar. Rakettane landa i nærleiken av godsterminalen på flyplassen og tende på to bilar.

Etter demonstrasjonar

Ein tryggingsoffiser opplyste først at minst fire personar vart drepne. Sidan vart dødstalet oppjustert til fem. Det endelege talet er ikkje stadfesta etter at det vart kjent at Soleimani var blant dei døde.

Rakettangrepet kjem i kjølvatnet av heftige demonstrasjonar mot den amerikanske ambassaden i Bagdad dei siste dagane. Nyttårsaftan tok demonstrantar seg heilt inn i til resepsjonsområdet i ambassaden før dei vart drivne tilbake. Bakgrunnen for demonstrasjonane var USAs bombing av ein Iran-støtta milits inne i Irak der 25 personar vart drepne.

USA har sagt at det var Iran som stod bak demonstrasjonane som førte til angrepet mot ambassaden, men dette vart avvist av leiarar i Teheran som avfeia president Donald Trumps nyttårsønske med ein trussel om gjengjelding.

Iran avviste kopling

– Iran vil fullt ut bli halden ansvarleg for tapte liv eller skadar på nokon av anlegga våre. Dei vil betale ein veldig høg pris. Dette er inga åtvaring, det er ein trussel. Godt nytt år, tvitra Trump tysdag kveld.

– Du kan ikkje gjere ein fordømd ting! Dette har ikkje noko med Iran å gjere, lydde Irans øvste leiar Ali Khamenei svar onsdag.

Etter demonstrasjonane bestemte USA å sende ytterlegare 750 soldatar til Midtausten.

