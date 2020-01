Pompeo hevdar USA har brei internasjonal støtte

utenriks

Pompeo opplyser at han fredag diskuterte likvideringa av Soleimani med Storbritannias utanriksminister Dominic Raab, Tysklands utanriksminister Heiko Maas og Yang Jiechi i det kinesiske politbyrået.

– Eg er takksam for at våre allierte innser for ein kontinuerleg aggressiv trussel den iranske Quds-styrken utgjer, tvitrar Pompeo.

– Tyskland er òg bekymra over dei kontinuerlege militære provokasjonane til det iranske regimet, held han fram.

Kritiske

Fleire leiande demokratar gjekk fredag hardt ut mot president Donald Trump og hevda at drapet på Soleimani aukar risikoen for opptrapping i Midtausten.

– Trump har kasta ein dynamittgubbe inn i ein kruttønne, seier tidlegare visepresident Joe Biden.

Det same fryktar EU-president Charles Michel.

– Det er ein risiko for ein generell oppblussing av valden i heile regionen og for at mørke terrorkrefter skal blomstre opp i periodar med religiøse og nasjonalistiske spenningar, sa han.

Søreide bekymra

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er òg bekymra over utviklinga.

– Eg er djupt bekymra for den dramatiske eskaleringa vi har sett dei siste dagane, sa ho fredag.

Pompeo hevda på si side at irakarane dansa i gatene etter nyheita om Soleimanis død.

– Irakarar – irakarar – dansar i gatene for fridom; takksame for at general Soleimani ikkje er lenger, skreiv han og la ut eit videoklipp for å underbyggje påstanden.

