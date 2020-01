utenriks

Avgjerda fredag kjem etter at ein spansk domstol førre månad dømte han for ulydnad i samband med at han nekta å fjerne separatistsymbol frå offentlege bygningar under valkampen.

Domstolen gav han forbod mot å ha offentlege verv i ein periode på 18 månader.

Det at Torra ikkje kan behalde vervet som president i Catalonia, vil venteleg utløyse nyval.

