UD kalla inn både USAs og Irans diplomatar

utenriks

Det opplyser utanriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

– Vi er djupt bekymra over den utviklinga vi har sett den siste veka, særleg med angrep på koalisjonsbasar, storming av ambassadar og andre angrep, og det som skjedde no i natt.

USA likviderte natt til fredag den iranske generalen Qasem Soleimani medan han oppheldt seg i Irak.

– Vi er redde for at det som no skjer, kan eskalere ut av kontroll. Og det er ei av årsakene til at vi i dag har hatt både den amerikanske og den iranske ambassaden inne i Utanriksdepartementet for å gi uttrykk for bekymringa vår og den klare oppfordringa vår om å deeskalere og å roe ned situasjonen, seier den norske utanriksministeren.

(©NPK)