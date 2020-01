Uroleg på Wall Street etter at USA drap iransk general

utenriks

Om lag 20 minutt etter at børsane i USA opna, hadde industriindeksen Dow Jones falle med 0,7 prosent, same nedgang som den breie S-en & P 500-indeksen. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen fall med 0,8 prosent.

Fallet kjem etter at Wall Street den siste tida har vore prega av solid oppgang og ei rekke rekordnoteringar. På årets første børsdag kunne dei amerikanske børsane igjen avslutte handelen med rekordhøg aksjekurs.

Samtidig med den breie nedgangen steig oljeprisane, noko som blir tolka som eit teikn på at investorane er redde for meir ustabilitet i den oljerike delen av Midtausten.

Både amerikanske teknologiselskap og helseselskap opplevde fredag kraftig kursnedgang, medan energiselskap og militære kontraktørselskap kunne notere oppgang.

Det amerikanske droneangrepet tidleg fredag morgon tok livet av general Qasem Soleimani. Iran truar no med å hemne drapet. Angrepet markerer ein kraftig opptrapping i forholdet mellom USA og Iran, og kjem òg svært uhøveleg for Irak, som samarbeider med både USA og Iran, og som har hamna i skvis mellom dei to landa.

