Demokratiske senatorar krev å sjå grunngivinga til Trump for likvidering

utenriks

Grunngivinga for avgjerda om å gjennomføre angrepet mot Soleimani er hemmelegstempla, men Chuck Schumer og Robert Menendez krev at graderinga blir oppheva.

– Det er ingen legitim grunn til å unndra denne informasjonen frå offentlegheita, seier dei to senatorane i eit brev til presidenten måndag. Dei meiner varselet frå Det kvite hus til Kongressen om angrepet ikkje er bra nok.

– Det er avgjerande at saker som er så viktige for tryggleiken i riket, blir delt med folket i rimeleg tid. Eit notat som er hemmelegstempla i sin heilskap, passar seg beintfram ikkje i eit demokratisk samfunn, skriv dei to. Dei meiner heile notatet bør offentleggjerast.

Schumer er gruppeleiar for Demokratane i Senatet, medan Menendez leier utanrikskomiteen.

