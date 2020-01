Europeiske leiarar ber Iran om å halde seg til atomavtalen

utenriks

Det seier statsminister Angela Merkel i Tyskland, president Emmanuel Macron i Frankrike og statsminister Boris Johnson i Storbritannia i ei felles fråsegn søndag. Samtidig ber dei Iran avstå frå å gjennomføre eller støtte ytterlegare «valdelege handlingar».

Iransk statleg fjernsyn las søndag kveld opp ei erklæring frå administrasjonen til president Hassan Rouhani om saka. Der det vart gjort klart at Iran frå no av ikkje vil overhalde grensene til atomavtalen for oppriking av uran og lagring av uran.

I tillegg vil Iran frå no av sjå bort ifrå regelverket til avtalen for kjernefysisk forsking og utvikling.

Atomavtalen med Iran vart forhandla fram i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Han tredde i kraft i 2016, men Iran har den siste tida gått bort frå fleire delar av den etter at USA trekte seg frå avtalen i mai 2018.

Avgjerda på søndag om å skrote endå meir av avtalen, kjem etter at den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani vart likvidert i eit amerikansk droneangrep i Bagdad natt til fredag.

Likvideringa har ført til kraftig auka spenningar i Midtausten.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som har ansvar for å overvake det iranske atomprogrammet, har førebels ikkje kommentert avgjerda på søndag, men Iran seier at samarbeidet med IAEA vil halde fram som før.

