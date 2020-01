utenriks

Soldatane var på ein veg i regionen Alatona sentralt i landet då kolonnen deira vart ramma av ei heimelaga bombe måndag morgon.

Fire køyretøy vart øydelagde, opplyser ein talsmann for regjeringa. Han seier òg at forsterkningar er på plass for å «nøytralisere fienden».

