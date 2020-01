IAEA: Iran-inspeksjonane held fram

utenriks

Irans samarbeid med IAEA held fram som det har gjort til no, opplyser byrået til AP måndag.

Fråsegna kom etter at iranske styresmakter søndag lova å halde fram samarbeidet med inspektørane. Same dag opplyste Teheran at landet ikkje lenger vil ta omsyn til grensene for anriking av uran i atomavtalen frå 2015, som svar på at USA likviderte leiaren av den iranske Revolusjonsgardens eliteeining, Qasem Soleimani.

USA trekte seg frå atomavtalen med Iran i fjor og gjeninnførte økonomiske sanksjonar mot landet. Etter det har Iran trekt seg frå delar av atomavtalen. Iran hevdar at atomprogrammet i landet har fredelege hensikter.

