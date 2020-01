Krigsfrykt sender gull og olje oppover – aksjekursen fell

utenriks

Den auka spenninga i kjølvatnet av den amerikanske likvideringa av den iranske generalen Qasem Soleimani skapar uro på dei asiatiske børsane måndag. Iran truar med hemnangrep, noko den amerikanske presidenten Donald Trump seier vil bli svart på med «kraftig gjengjelding».

Tilspissinga av situasjonen i Midtausten har viska ut den positive stemninga blant investorar som såg fram til ein varsla minihandelsavtale mellom USA og Kina. Ein effekt er at oljeprisen stig, og nordsjøolje vart måndag seld for over 70 dollar fatet, for første gong sidan september.

– Dette er ein uhyggeleg vekkjar ingen ønskte seg i starten på det nye året. Investorane såg for seg ein marknad i medvind etter at den første delen av ein handelsavtalen vart kunngjort. I staden søkjer dei no etter ei trygg hamn, seier Stephen Innes i valutameklarselskapet AxiTrader.

Ei slik trygg hamn, der mange plasserer pengar i krisetider, er gull. Prisen på edelmetallet steig 1,4 prosent måndag til det høgaste nivået sidan 2013. Japanske yen styrkte seg mot amerikanske dollar.

Nikkei-indeksen i Tokyo fall 1,9 prosent måndag. I Hongkong enda Hang Seng-indeksen ned 0,8 prosent. Shanghai-børsen, som er mindre påverka av resten av dei finansmarknadene i verda, vart ståande på staden kvil.

Den negative utviklinga smitta òg over på London, der FTSE 100-indeksen var ned 0,4 prosent i den tidlege handelen.

