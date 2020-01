Russland ber partane prioritere atomavtalen med Iran

utenriks

– Å halde oppe den breie semja og sikre framleis gjennomføring av avtalen må vere ei prioritert oppgåve for alle partnarar, heiter det i ei fråsegn frå det russiske utanriksdepartementet.

Fråsegna måndag kjem etter at Iran søndag varsla at dei frå no av vil sjå bort frå alle grenser for anriking av uran i den snart fem år gamle atomavtalen.

Avtalen, som vart forhandla fram i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, gir internasjonal innsyn i og legg sterke avgrensingar på Irans atomprogram. Til gjengjeld vart økonomiske sanksjonar mot Iran oppheva.

Avtalen tredde i kraft i 2016, men Iran har den siste tida gått bort frå fleire delar av avtalen etter at USA trekte seg frå han i mai 2018.

