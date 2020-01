Åtte vietnamesiske arbeidarar døydde i brann utanfor Moskva

utenriks

Brannen braut ut i morgontimane tysdag i eit skur der arbeidarane budde, og kom ifølgje russiske styresmakter av ein feil med det elektriske anlegget. Det er uklart kor mange arbeidarar som budde der.

Tidlege meldingar i russiske medium gjekk ut på at arbeidarane kom frå den tidlegare sovjetrepublikken Tadsjikistan, men det russiske krisedepartementet stadfestar no at dei var vietnamesarar som oppheldt seg i landet utan løyve.

Millionar av migrantar frå Sentral-Asia jobbar i Russland, der dei som oftast hamnar i låginntektsyrker.

