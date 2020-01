utenriks

Ein indisk domstol forkynte tysdag at tidspunktet for avrettingane er sett til 22. januar klokka 7 om morgonen. Advokatane til dei dødsdømte seier likevel at dei vil anke avgjerda.

Dei fire vart dømde til døden i 2013 for den særs brutale valdtekta av ein 23 år gammal student på ein buss i New Delhi. Ho døydde seinare av skadane ho fekk.

Ein femte mann, som døydde i fengsel, og ein tenåring deltok òg i gjengvaldtekta, som utløyste rasande protestar både i India og utanlands.

