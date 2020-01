utenriks

Dei nye utrekningane frå tankesmia Agora Energiewende viser at utsleppskuttet svarer til over 50 millionar tonn CO2. Viss tala stemmer, har Tyskland kutta omtrent like mykje klimagassar som Noreg slepp ut gjennom eit heilt år.

Nedgangen i 2019 blir forklart med høgare prisar på CO2-utslepp i EUs system for handel med utsleppskvotar. Høgare prisar har fått tyske straumprodusentar til å redusere bruken av kolkraft.

