EU-topp krev kompromiss for å gi britane marknadstilgang

utenriks

Ursula von der Leyen er i London for å møte statsminister Boris Johnson. Før møtet heldt ho eit foredrag ved London School of Economics, der ho sjølv studerte på slutten av 1970-talet.

I talen gjentok ho at det vil bli vanskeleg å forhandle fram ein handelsavtale mellom EU og Storbritannia etter at britane forlèt unionen 31. januar. Ho sa òg at «alle val har konsekvensar».

Sjølv om Johnson vil ha ein frihandelsavtale med EU, ønsker han ikkje å følgje reglane og reguleringane frå EU. Det kan gjere forhandlingane fram til årsskiftet endå vanskelegare.

– Viss ikkje alle speler etter dei same reglane for miljø, arbeidsliv, skatt og statsstøtte, kan dei ikkje få den beste tilgangen til den største enkeltmarknaden i verda, åtvara von der Leyen.

– De kan heller ikkje forvente semje om alle aspekt ved det nye partnarskapen innan året er omme, sa ho. Johnson har sagt at han ikkje vil forlenge overgangsperioden som går ut ved årsskiftet, sjølv om brexitavtalen med EU opnar for dette.

