Erna Solberg om angrepa frå Iran: – Dette viser at det er ei opptrapping

– Dette viser at det er ei opptrapping, og det viser at det er gjengjelding. Hovudbodskapen vår er at det er viktig å finne vegar til å deeskalere denne konflikten. Vi vil ikkje vere tente med at det no blussar opp ein krig, seier Solberg til NTB.

Noreg er i kontakt med andre land i koalisjonen mot IS om det norske nærværet i Irak, fortel ho.

– Styresmaktene i Irak har bedt oss om å vere der. Vi skal alltid ta vare på sikkerheita til norske soldatar, men vi skal òg samarbeide med dei andre, seier Solberg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidlegare signalisert at dei rundt 70 norske soldatane i Irak kan bli henta heim viss det skjer ei eskalering, eller viss Irak trekker tilbake invitasjonen sin.

Ain al-Assad-basen i Irak, der mellom anna amerikanske og norske styrkar held til, vart seint tysdag kveld ramma av titals rakettar. Iranske medium kallar angrepa hemn.

Solberg seier det er snakk om eit «presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget».

– Dette var eit angrep som var førehandsvarsla på ein måte som gjorde at alt var klart med evakuering. Det var ingen nordmenn som vart skadde i dette, seier Solberg.

