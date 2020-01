utenriks

Dei to boksane, ferdsskrivaren og taleregistratoren, er viktige for å finne årsaka til at flyet styrta.

– Dei to svarte boksane frå det ukrainske 737-flyet som styrta i dag tidleg, er funne, seier talsmann i det iranske luftfartstilsynet, Reza Jafarzadeh.

176 menneske omkom då passasjerflyet styrta kort tid etter avgang frå Teheran. Det var på veg til Kiev.

