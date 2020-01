Leiarkampen formelt i gang i Labour

utenriks

Seks kandidatar har allereie varsla at dei vil stille til val. Blant dei er fire kvinner, som håper å bli den første kvinnelege leiaren i den 120 år lange historia til partiet.

Det er sett av ei veke til å nominere kandidatar. Sjølve valet skal skje ved uravstemning mellom 21. februar og 2. april. Vinnaren blir kunngjort to dagar seinare.

– Stolt sosialist

Brexit-talsmann Keir Starmer er blant favorittane og blir rekna som ein meir sentrumsorientert kandidat. Det gjer han meir etande for mange, medan andre fryktar at han vil attskape Tony Blairs New Labour frå tusenårsskiftet.

Tysdag stadfesta Rebecca Long Bailey, som mange reknar som Corbyns arvtakar, at ho stiller. Ho seier partiet treng «ein leiar vi kan tiltru den sosialistiske agendaen vår».

– Vi treng ein stolt sosialist til å leie partiet, seier Long Bailey, som truleg vil få støtte frå viktige støttespelarar i fagforeiningane.

Også utanrikspolitisk talsperson Emily Thornberry, skuggefinansminister Clive Lewis og parlamentarikarane Lisa Nandy og Jess Phillips er blant kandidatane.

To tap

Leiarkampen som no er i gang, er den fjerde i Labour sidan 2010. Denne gongen er den utløysande faktoren at partiet i desember gjorde sitt dårlegaste val sidan 1935. Med Corbyn ved roret har partiet tapt to val, og mange venta at han ville trekke seg allereie valnatta. Det gjorde han ikkje, men han varsla raskt at han ville gi seg etter å ha leidd partiet sidan 2015.

Corbyn, som har ført partiet eit godt stykke til venstre, har fått mykje kritikk for leiarskapen sin og for å ikkje ha vore tydeleg nok i brexitspørsmålet. Mange meiner han må bere store delar av skulda for det siste valnederlaget.

