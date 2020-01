Støre: – Stor fare for meir vald og uvisse

utenriks

I eit innlegg på Facebook onsdag morgon uttrykkjer leiar Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet bekymring over den spente situasjonen mellom USA og Iran.

Det skjer etter at Iran natt til onsdag fyrte av fleire rakettar mot militærbasar i Irak der amerikanske soldatar er stasjonerte, som svar på den amerikanske likvideringa av Qasem Soleimani.

Førebels er det uklart om nokon vart drepne i angrepa på dei to militærbasane. Støre fryktar at angrepa berre er starten på ein større hemnaksjon.

– Kva blir svaret frå Iran? Korleis vil Revolusjonsgarden sjølv reagere? Vi veit ikkje, og det kan ta dagar og veker før vi ser svaret, skriv Støre.

Han seier samtidig at det førebels er vanskeleg å sjå kva planane til Trump med likvidasjonen av Soleimani var, og viser til at dei to forgjengarane til Trump i presidentstolen lét vere å angripe generalen.

– Kva vurderinga er i dag, veit vi ikkje. Kanskje eksisterer det ein plan. Uroa mi er at det ikkje gjer det. At handlinga var meir impulsiv enn kalkulert. At vi no må vente på eit utfall som er uføreseieleg, med stor fare for meir vald og meir ustabilitet. Det er djupt urovekkjande.

