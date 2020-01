Svenske soldatar beskutt på base nord for Bagdad

utenriks

Medan angrepa mot dei to amerikanske basane i Arbil og Ain al-Asad skjedde med rakettar avfyrt frå Iran, ser det ut til at angrepet mot Taji-basen nord for Bagdad kom frå irakisk territorium, ifølgje det svenske forsvaret.

– Skytinga har truleg skjedd frå eit nokolunde nært område, det vil seie inne i Irak. Det er den vurderinga eg gjer akkurat no utan å ha nokre sikre opplysningar, seier fungerande innsatssjef Urban Molin i Försvarsmakten.

Han seier at basen vart angripen med ei form for rakettar, truleg av ein mindre type.

– Alt vårt personell var allereie i dekning. Det finst heller ingen opplysningar om nokon større materielle skadar, seier Molin.

