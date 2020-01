EU fordømmer Israels planar om å utvide busetjingar

utenriks

– Vi oppmodar den israelske regjeringa til å følgje folkeretten og stanse all byggjeaktivitet i busetjingane i okkuperte område, heiter det i ei kunngjering frå EU.

Tyskland reagerer òg sterkt på nyheita om at Israel no planlegg å utvide busetjingane med 1.936 nye bustader.

– Den tyske regjeringa ber om at ein avstår frå handlingar som ytterlegare kan komplisere forsøka på å få i stand ei fredeleg løysing på konflikten i Midtausten, seier ein talsmann torsdag.

1 million busetjarar

Israels forsvarsminister Naftali Bennett avviser at busetjingane er ulovlege og seier at målet er å meir enn doble talet busetjarar i dei okkuperte områda frå dagens rundt 400.000.

– Målet vårt er at det i det kommande tiåret skal leve 1 million israelarar i Judea og Samaria, seier Bennett, som nyttar Bibelens nemning på Vestbreidda.

Busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heiter «Okkupantmakta skal ikkje deportere eller flytte delar av sin eigen sivilbefolkning til territoria som er okkuperte».

Ulovlege

FNs tryggingsråd vedtok i 2016 ein resolusjon som slår fast at busetjingane og utpostane er ulovlege, og at all byggjeaktivitet i dei straks må opphøyre.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forgjengarane hennar har òg fleire gonger slått fast at Noreg ser på busetjingane som ulovlege og eit hinder for ei varig fredsløysing mellom israelarar og palestinarane.

President Donald Trump kunngjorde i 2018 at USA har endra syn på busetjingane og ikkje lenger meiner at dei er etablerte i strid med folkeretten.

(©NPK)