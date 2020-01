Importfall tyder på at veksten i Danmark minkar

utenriks

Tal frå Danmarks Statistik viser at den danske importen fall med 1,2 prosent i november. Sidan juni har importen dermed falle med 3,8 prosent. Det er varegruppa maskiner som har falle mest, noko som ifølgje sjeføkonom Bo Sandberg ved Dansk Bryggeri ikkje er eit godt teikn.

– Dansk Bryggeri er noko bekymra over at importen har rørt seg baklengs no i fem månader i strekk, seier han.

Sjeføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, har same oppfatning.

– Tilbakegangen i importen i siste halvdel av 2019 kan dessverre tyde på at veksten i den heimlege økonomien ikkje er så sterk som vi håpte på, seier han.

