Iran vil gi innsyn i gransking etter flystyrt

Dei såkalla svarte boksane til det ukrainske flyet, ferdsskrivaren og taleregistratoren, er funne og kan gi svar på kva som forårsaka flystyrten utanfor Teheran.

Irans luftfartsdirektør Ali Abedzadeh sa onsdag at det var uaktuelt å dele informasjon med flyprodusenten Boeing eller amerikanarane, men hevdar no å ha vorte feilsitert av det iranske nyheitsbyrået Mehr.

Abedzadeh forsikrar at både USA som produsentland, og dessutan Canada og Sverige som mange av dei omkomne passasjerane kom frå, vil bli halde orienterte.

I samsvar med gjeldande reglar leier Iran granskinga og kan sjølv velje kven dei ønskjer bistand frå, skriv TU.

Amerikanske NTSB, britiske AAIB og franske BEA er blant laboratoria som har utstyr for å lese av ferdsskrivarar og taleregistratorar frå fly, ifølgje tidsskriftet.

Rykteflaum

Flystyrten utanfor Teheran, som skjedde få timar etter at Iran angreip to amerikanske militærbasar i Irak, har utløyst ei rekke spekulasjonar og rykte, mellom anna om funn av missilrestar ved flyvraket.

Bilete frå staden blir hevda å vise eit stridshovud som tilhøyrer det russiskproduserte luftvernsystemet Tor M1/9K331, men dette blir avvist frå iransk side.

Leiaren for den iranske flyhavarikommisjonen, Hassan Rezaeifar, seier til The Aviation Herald at det ikkje er gjort slike funn og at det førebels er konkludert med at flyet ikkje vart skote ned eller utsett for ei terrorhandling.

Sju teoriar

Ukraina har sendt fleire titals etterforskarar til Iran for å hjelpe til i granskinga etter ulykka, og styresmaktene i landet ser førebels ikkje bort frå noko.

– Vi jobbar for augneblinken med sju ulike teoriar om kva som skjedde i Iran, seier Oleksij Danilov i Ukrainas nasjonale sikkerheits- og forsvarsråd.

Kollisjon med ein gjenstand i lufta, eit bakke-til-luft-missil, ein eksplosjon i ein motor grunna teknisk feil og ein eksplosjon om bord grunna terror er blant teoriane, ifølgje Danilov, som understrekar at det førebels ikkje er noko som tyder på at flyet vart skote ned.

Brann

Iranske luftfartsstyresmakter la torsdag morgon fram ein førebels rapport der det går fram at flygarane ikkje kontakta flygeleiinga for å be om hjelp før flyet styrta.

Augnevitne, inkludert mannskapet på eit anna fly, har beskrive at dei såg flyet i brann før det trefte bakken, heiter det i rapporten.

Dette er i tråd med ein video frå det iranske nyheitsbyrået ISNA som viser eit brennande objekt på himmelen og ein etterfølgjande eksplosjon.

Blant dei 176 som omkom i ulykka, var det 82 iranarar, 63 canadiarar, ti svenskar, fire afghanarar, tre britar og minst to ukrainarar.

