Oljeprisen ned igjen etter at spenninga la seg i Midtausten

Prisfallet var ei følgje av at både president Donald Trump i USA og dei iranske leiarane dempa retorikken betydeleg og verka innstilte på å unngå ei ytterlegare opptrapping av spenninga.

Prisen på olje steig til det høgaste nivået på fleire månader etter at Iran svarte på likvideringa av general Qasem Soleimani.

Iran uttalte at dei førebels var ferdige med rakettangrepa sine, og observatørar meiner at Iran hadde vore nøye med å unngå at amerikanarar vart drepne. Samtidig sa Trump på ein pressekonferanse at Iran såg ut til å trappe ned, og at det var ein bra ting for alle.

Tidlegare tvitra utanriksminister Javad Zarif i Iran at Iran ikkje er ute etter ei opptrapping eller krig.

