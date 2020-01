Tidlegare samfunnstopp lauslaten i Sør-Korea etter at Høgsterett omgjorde metoo-dom

utenriks

Ahn Tae-geun (53) vart i januar i fjor dømt til to år i fengsel etter at ein kvinneleg kollega skulda han for å ha tatt på henne fleire gonger under ei gravferd i 2015. Etter at kvinna klaga på åtferda til mannen, vart ho flytta til ei stilling i provinsen.

Saka var med på å styrke metoo-rørsla i Sør-Korea. Etter at kvinna stod fram på TV i eit kjensleladd intervju, kom det ein straum med skuldingar mot mektige menn i sørkoreansk samfunnsliv.

Torsdag gav Høgsterett ordre om at saka må behandlast på nytt i rettsvesenet på grunn av manglande bevis for at han har gjort seg skuldig i maktmisbruk.

Ahn fekk òg sparken som statsadvokat etter å ha vorte skulda for korrupsjon i 2017.

(©NPK)