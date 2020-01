Tre politifolk og landsbybebuar drepne i samanstøytar i Vietnam

utenriks

Området det blir strida om, ligg ved lufthamna Mieu Mon rundt 30 kilometer sørvest for Hanoi.

Opplysningane om dødsfalla kom torsdag i ei fråsegn frå innanriksdepartementet i landet, men fråsegna er ikkje lenger tilgjengeleg på nett. Ho er likevel sitert i vietnamesiske medium.

Forsvarsdepartementet byggjer for tida eit gjerde rundt flyplassen. Bygginga byrja 31. desember, og landsbybebuarane har reagert med sinne fordi dei mistar jordområde dei meiner å ha rett på. Under samanstøyten torsdag skal det ha blitt kasta både granatar, bensinbomber og andre gjenstandar, noko som resulterte i at tre politifolk og ein landsbybebuar vart drepne, ifølgje fråsegna.

Fleire innbyggjarar er arresterte, og arbeidet med å bygge gjerdet held fram.

Det har fleire gonger tidlegare blitt meldt om samanstøyt i landsbyen. I april 2017 vart over 30 politifolk haldne som gislar etter at politiet kom til landsbyen for å arrestere fleire innbyggjarar utan at dei skal ha hatt arrestordre.

