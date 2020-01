utenriks

Ei rekke risikofaktorar kan påverke prognosen, mellom anna fornya handelsstrid mellom USA og Kina, påpeikar Verdsbanken.

Verdsbanken skrur ned forventningane frå førre 2020-prognose, som vart publisert i juni, med 0,2 prosentpoeng. Verdsbanken barberer òg forventningane for dei to kommande åra med 0,2 prosentpoeng sidan juni-prognosen, og anslår no at veksten i 2021 blir på 2,8 prosent og 2,7 prosent i 2022.

2019 vart det svakaste året for verdsøkonomien sidan finanskrisa i 2008.

