Iran deler svarte boksar med Ukraina etter flystyrt

utenriks

Boksane er ferdsskrivaren og taleregistratoren til flyet, som kan gi svar på kva som forårsaka katastrofen.

– Teamet vårt har no fått tilgang, sa Ukrainas utanriksminister Vadym Prystaiko på ei pressebrifing fredag.

Alle dei 176 menneska om bord mista livet då det ukrainske Boeing 737-800-flyet gjekk i bakken kort tid etter avgang frå Irans hovudstad Teheran onsdag.

Ti av dei omkomne var svenske statsborgarar, i tillegg til at sju andre var busette i Sverige. Dei aller fleste var likevel på veg til Canada, og mange anten var canadiarar med iranske røter eller iranarar som studerte i Canada.

Krev full openheit

Halvanna døgn seinare uttalte fleire vestlege leiarar at flyet truleg vart treft av eit iransk luftvernsmissil, men dette blir blankt avvist av leiaren for Irans sivile luftfartsstyresmakt.

– Ein ting er heilt sikkert, dette flyet vart ikkje treft av eit missil, sa Ali Abedzadeh på ein pressekonferanse i Teheran.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa same dag at han ikkje har grunn til å tvile på meldingane frå fleire vestlege allierte leiarar om at flyet vart ramma av eit missil. Russland kallar påstandane uakseptable medan etterforskinga går føre seg. Iran har bedt Canada og USA om å dele opplysningane dei har om styrten og blir sjølv møtt med krav om full openheit.

For iranarane fungerer dei vestlege skuldingane som eit vondt ekko av ei tragisk hending for over 30 år sidan då eit passasjerfly frå Iran Air ved eit uhell vart skote ned av den amerikanske marinen over Persiabukta. Alle dei 290 om bord mista livet, blant dei 66 barn.

– Mogleg mistak

Statsministrane i Canada og Storbritannia sa torsdag at dei trur det ukrainske flyet vart ramma av eit iransk missil og at det kan ha skjedd ved eit mistak. USAs utanriksminister sa det same fredag, men la til at dei vil la etterforskinga gå sin gang før dei konkluderer.

Utsegnene kom etter at ikkje namngitte vestlege etterretningskjelder først hadde dempa spekulasjonane om at flyet vart skote ned.

Iran understrekar no at både den amerikanske flyprodusenten Boeing og utanlandske ekspertar skal få delta i granskinga. Invitasjonen gjeld òg USAs nasjonale transporttryggingsbyrå (NTSB), opplyser ein tenestemann.

– NTSB har svart etterforskingsleiaren vår og har kunngjort ein akkreditert representant, sa Farhad Parvaresh, Irans representant i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, til nyheitsbyrået Reuters. USA har i samsvar med internasjonale reglar rett til å delta i granskinga sidan flyet var amerikanskprodusert.

Endra kurs

Berre timar før flystyrten fyrte av Iran ei rekke missil mot USAs militærbasar i Irak, som svar på USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani.

Fleire ekspertar har spekulert på om det ukrainske flyet vart oppfatta som ein trussel etter at det endra bane berre minutt etter avgang frå Teheran – kanskje som følgje av ein brann om bord.

I ein førebels iransk granskingsrapport som vart offentleggjort torsdag, går det fram at flyet tilsynelatande prøvde å fly tilbake til Teheran i staden for å halde fram vestover mot Ukraina. Det blir òg slått fast at flyet tok fyr før det styrta i bakken i ope landskap.

Augnevitne har tolka at flyet endra retning for å unngå eit folkesett område. I staden trefte det bakken rett ved eit stadion.

Flyet vart produsert og levert til flyselskapet Ukraine International Airlines i 2016.

Unngår iransk luftrom

Norwegian er eitt av fleire flyselskap som etter styrten har vedtatt å slutte å fly over Iran. I ein e-post til Dagbladet skriv selskapet at dei omdirigerer Dubai-flygingane sine inntil vidare. Tiltaket blir grunngitt med den usikre situasjonen i Iran.

Fleire flyselskap innstiller dessutan alle flyavgangar til Iran. Blant dei er Austrian Airlines, som viser til at dei no har ei anna tryggingsvurdering av luftrommet over flyplassen i Teheran enn tidlegare.

Av omsyn til sikkerheita til passasjerane stoppar Sverige inntil vidare alle direkteflygingar mellom Sverige og Iran.

(©NPK)