Israel hevdar å utvikle nytt laservåpen

utenriks

Ifølgje kjelder i det israelske forsvarsdepartementet vil laservåpenet kunne skyte ned alt frå granatar og rakettar til kort- og langdistansemissil og dronar.

Laservåpenet er framleis under utvikling, og dei er uklart når det kan takast i bruk.

Israel har prøvd å utvikle eit effektivt laservåpen i over 30 år, ifølgje den pensjonerte generalen Isaac Ben Israel.

Ben Israel, som tidlegare leidde direktoratet til forsvarsdepartementet for forsking og utvikling, seier at det nye våpenet nyttar elektrisk, og ikkje kjemisk laser, og at det derfor er meir effektivt enn laserar ein tidlegare har eksperimentert med.

