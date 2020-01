Juvelar stolne frå tysk museum til sals i Israel

utenriks

Det israelske tryggingsselskapet CGI Group opplyser at den kvite Dresden-diamanten og den diamantdekte bryststjerna frå den polske Kvite ordenen til ørn er til sals for til saman rundt 90 millionar kroner.

Dei to juvelane vart stolne i eit spektakulært innbrot i museet Det grøne kvelvet i Dresden i november. Tjuvane starta truleg ein brann for å deaktivere alarmen til museet før dei braut seg inn.

På få minutt rakk to kunsttjuvar å raske med seg opptil 100 gjenstandar. Totalt reknar ein med at dei kom seg unna med verdiar tilsvarande rundt 10 milliardar kroner, men verdien er vanskeleg å bedømme og mange av gjenstandane blir rekna for å vere nærast umogleg å omsetje.

CGI Group skal ha blitt merksame på at juvelane var til sals gjennom ei rekke e-postar. Seljaren skal ha kravd betaling i kryptovalutaen Bitcoin.

Tryggingsselskapet er hyra inn for å etterforske innbrotet og evaluere tryggingstiltaka ved museet. Informasjonen er delt med styresmaktene i Dresden.

Den grøne kvelvet, eller Grünes Gewölbe, er eitt av dei eldste musea i Europa, og vart grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

