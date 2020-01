Reuters: Iran opnar for amerikansk deltaking i etterforskinga av styrten

utenriks

Den iranske representanten i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, Farhad Parvaresh, seier at ein representant for det nasjonale transporttryggingsbyrået i USA (NTSB) er invitert.

– NTSB har svart etterforskingsleiaren vår og har kunngjort ein akkreditert representant, seier han til nyheitsbyrået Reuters fredag.

NTSB har mellom anna ansvaret for å granske flyulykker i USA.

USA har i samsvar med internasjonale reglar rett til å delta i etterforskinga sidan flyet som styrta, eit Boeing 767-800, var amerikanskprodusert.

176 personar omkom då det ukrainske passasjerflyet styrta rett etter avgang frå Teheran onsdag morgon.

– Boeing invitert

Tidlegare har det iranske utanriksdepartementet uttalt at både den amerikanske flyprodusenten Boeing, Ukraina og utanlandske ekspertar er inviterte til å delta i granskinga av flystyrten.

Regjeringane i både USA, Canada og Storbritannia uttalte torsdag at det er stort sannsyn for at flyet ved ein feil vart skote ned av ein bakke-til-luftrakett frå det iranske luftforsvaret.

Iran har kalla opplysningane for eit «tvilsamt scenario» og også bedt Canada dele opplysningane landet har om styrten.

Flyet, som var på veg til hovudstaden i Ukraina Kiev, styrta få timar etter at Iran skaut ei rekke rakettar mot amerikanske militærbasar i nabolandet Irak.

Mange skulle til Canada

Ein talsmann for iranske luftfartsstyresmakter vart nokre timar etter styrten sitert på at det var uaktuelt å la Boeing få tilgang til dei såkalla svarte boksane, som kan avsløre årsaka til ulykka. Men i ettertid har han insistert på at han vart feilsitert.

Både canadiske, ukrainske, svenske, britiske, tyske og afghanske statsborgarar mista livet i flystyrten. Dei aller fleste var på veg til Canada. Mange av passasjerane hadde iranske røter.

Flyet vart produsert og levert til flyselskapet Ukraine International Airlines i 2016.

