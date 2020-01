USA vil ikkje diskutere tilbaketrekking med Irak

utenriks

Torsdag kveld hadde han ein telefonsamtale med USAs utanriksminister Mike Pompeo, der han bad USA om å sende ein delegasjon til Bagdad for å utforme «ein mekanisme» for tilbaketrekking, heitte det frå Abdul-Mahdis kontor.

Svaret frå USA, som slett ikkje er villig til å diskutere tilbaketrekking, kom nokre timar seinare.

– Dersom det blir sendt ein delegasjon til Irak, så vil det i så fall vere for å diskutere korleis vi best kan sikre det strategiske partnarskapet vårt, ikkje for å diskutere tilbaketrekking av styrkar, sa ei talskvinne for amerikansk UD.

(©NPK)