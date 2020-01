«Joker» fekk flest Oscar-nominasjonar

utenriks

«Joker» har moglegheit til å vinne i kategorien beste film, beste regissør og Joaquin Phoenix for beste mannlege hovudrolle, og dessutan i åtte andre kategoriar.

Filmane «The Irishman», «1917» og «Once Upon a Time … in Hollywood» følgjer etter med ti nominasjonar kvar.

Den 92. utdelinga av Academy Awards blir halden i Los Angeles 9. februar, og nominasjonane vart kunngjort måndag.

Berre menn – igjen

På førehand var det knytt spenning til om det ville vere ei kvinne blant dei nominerte til beste regissør, men det skulle vise seg å bli ein rein herreklasse, også i år.

For 87. gong nominerte akademiet berre menn i kategorien, sjølv om dette var eit år der fleire kvinnelege regissørar var tippa på førehand. Mange heldt ein knapp på Greta Gerwig for «Little Women». Ho vart ikkje nominert, sjølv om filmen er ein av dei ni som kjempar om å vinne beste film.

For beste regissør står det mellom Todd Phillips («Joker»), Sam Mendes («1917”), Martin Scorsese («The Irishman»), Quentin Tarantino («Once Upon a Time … in Hollywood») og Bong Joon-ho («Parasite»)

– Diverre er det berre fem plassar i kategorien i eit utruleg sterkt år, sa ein av medlemmene i filmakademiet, som ikkje ønskte å bli namngitt, til AFP.

Kontroversen over at kvinner er utelatne i ein industri som allereie blir kritisert for mangel på mangfald, blussa opp i etterkant av dei britiske Bafta-nominasjonane førre veke. Berre fem gonger er ei kvinne nominert som beste regissør i Oscar-utdelinga, og berre éin har vunne (Kathryn Bigelow «The Hurt Locker»for).

Nesten heilkvitt

Etnisitet er ein annan gjengangar som blir diskutert heftig. Denne gongen er det i alle fall éi av dei nominerte stjernene som ikkje er kvit, skriv BBC, og viser til Cynthia Erivo, som er nominert for beste kvinnelege hovudrolle som anti-slaveriikonet Harriet Tubman i «Harriet».

Kommentatorar har merka seg at Eddie Murphy ikkje nådde opp, heller ikkje Jennifer Lopez eller Lupita Nyong'o. I fjor gjekk tre av fire Oscar for beste skodespelar til ikkje-kvite utøvarar.

Tom og Scarlett

Scarlett Johansson er nominert i to kategoriar i år, for beste kvinnelege hovudrolle i «Marrige Story» og beste kvinnelege birolle i «Jojo Rabbit». Og Hollywood-veteranen Tom Hanks fekk den første nominasjonen sin på 19 år.

I kategorien for beste mannlege hovudrolle står det mellom Antonio Banderas («Pain and Glory»), Leonardo DiCaprio («Once upon a Time … in Hollywood»), Adam Driver («Marriage Story»), («Joker») og Jonathan Pryce («The Two Popes»).

For beste kvinnelege hovudrolle er dei nominerte Cynthia Erivo («Harriet»), Scarlett Johansson («Marriage Story»), Saoirse Ronan («Little Women»), Charlize Theron («Bombshell») og Renée Zellweger («Judy»).

Som i fjor vil det ikkje vere éin vert eller vertinne som loser sjåarane gjennom seremonien, men i staden skal ei rekke kjendisar bidra ved å introdusere kvar sin kategori.

(©NPK)