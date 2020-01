Australias statsminister er mindre populær

utenriks

Morrisons oppslutning har falle 8 prosentpoeng sidan starten av desember og ligg no på 37 prosent, ifølgje ei måling utført av Newspoll for den konservative avisa The Australian.

Opposisjonsleiar Anthony Albanese frå Labour får 46 prosent oppslutning i same måling og er ifølgje målinga den føretrekte statsministeren.

Målinga er den første i år og viser at 59 prosent er misnøgde med jobben Morrison gjer. Det er den dårlegaste oppslutninga Morrison har hatt sidan han overtok som statsminister i mai.

Til saman 1.505 stemmeføre vart spurde i undersøkinga.

Brannen i Australia starta tidleg i september og har allereie svidd av meir enn 10 millionar hektar med skog og mark. Brannane har òg kravd 28 liv, tatt meir enn 2.000 heimar og gjort enorm skade på dyrelivet i landet.

Morrison har møtt kraftig kritikk for handteringa av skogbrannane og haldninga hans til årsakene til brannane. Den dårlege målinga kjem dagen etter at statsministeren innrømte at han kunne handtert situasjonen betre.

