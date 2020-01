Frankrike ber Noreg om å sende soldatar til Afrika

utenriks

Franske og maliske styresmakter har bede Noreg og fleire andre europeiske land om å bidra i styrken som heiter Takuba.

Førespurnaden kjem som eit resultat av at ytterleggåande islamistgrupper er på frammarsj i Afrika, og spesielt i Sahel-beltet der Mali ligg.

– Styrken skal drive med kapasitetsbygging og styrke den maliske evna hæren har til å handtere den aukande terrortrusselen i området. Takuba er knytt til den franske Borkhane-operasjonen i Sahel-regionen, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Aftenposten.

– Korleis Noreg skal respondere på denne førespurnaden, er til vurdering, seier han.

SV ber regjeringa avslå

Stortinget vil bli konsultert på vanleg måte. Det er ikkje kjent kor lang tid det vil ta før det vil skje.

SV er allereie tydelege på at Noreg må seie nei til førespurnaden. Partileiar Audun Lysbakken seier det ikkje er oppgåva til det norske forsvaret å støtte franske militære operasjonar i Nord-Afrika.

– Dette er endå ei internasjonal krise der det er vanskeleg å sjå ut over konsekvensane av å sende soldatar, og der vi er allierte med ei stormakt som kan ha uklar politikk. Den vanskelege situasjonen Noreg er i med det militære bidraget vårt i Irak, bør vere eit kraftig motargument mot å bli involvert i endå ein konflikt, seier han.

Noreg i FN-operasjon

Noreg har allereie eit militært nærvær i Mali gjennom FN-operasjonen Minusma, som har gått føre seg sidan 2013. Noreg bidrar med transportfly i ei ordning som går på rundgang. Frå mai til november 2019 stilte Noreg med eit Hercules C-130J transportfly, og dessutan 60 personar frå ulike fagfelt.

Etter at flyet vart sendt tilbake, er det rundt 15 nordmenn igjen i Mali. Nokre jobbar med drifta av den norske FN-leiren, og nokre har stabsfunksjonar i hovudkvarteret til FN-styrken. Men Noreg vil stille med transportfly i ein ny periode seinare i år og fram til 2021.

Samtidig som Frankrike ber europeiske land delta i ein fleirnasjonal styrke, blir det stilt spørsmål rundt rolla til det franske militæret.

Toppmøte

Måndag er president Emmanuel Macron vertskap for eit toppmøte mellom fem land i Sahel. Målet er å finne løysingar saman for å kjempe mot jihadist-opprøret.

Samtalane mellom dei seks partane blir venta å bli prega av spenninga som har blussa opp mellom Frankrike og regjeringane i Sahel-landa, ifølgje AFP.

Macron insisterer på at motpartane frå Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania og Tsjad må bruke høvet til å uttrykke støtte for Frankrikes militære nærvær. Dette er det største utanlandske bidraget for å kjempe mot afrikansk jihadisme som hevdar seg knytte til al-Qaida og IS.

Oppgjer med anti-fransk retorikk

Den franske presidenten kritiserte mangel på tydeleg politisk fordømming av folkeleg antifranske kjensler då han besøkte regionen i desember i fjor.

– Eg ser opposisjonsrørsler og grupper som fordømmer det franske nærværet som nykolonialistisk og imperialistisk, sa Macron ifølgje nyheitsbyrået AFP. Han la til at han helst ikkje vil sende franske soldatar til land der dei ikkje er ønskte.

Møtet i den sørvestlege franske byen Pau vart avlyst i desember etter eit angrep som kravde livet til 71 soldatar i Niger. Førre torsdag vart ein militærbase i landet angripe, og 89 nigerske soldatar vart drepne i det som var det dødelegaste jihadist-angrepet i historia til landet.

Skal støtte lokal hærstyrke

Frankrike har 4.500 soldatar utplasserte i dei fem landa. Militæroperasjonen Barkhane skal gi støtte til dei dårleg utrusta lokale hærane, som i 2017 gjekk saman i ein antijihadistisk militærstyrke.

Ytterleggåande opprørarar har den siste tida trappa opp angrep mot militære og sivile mål, og FNs generalsekretær António Guterres åtvara nyleg mot at terroristgrupper gjer framsteg.

(©NPK)