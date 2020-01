Harry og Meghan får oppfylt ønsket om meir fridom

utenriks

I ei fråsegn frå dronninga heiter det at det vil bli ein overgangsperiode der dei to vil bu delvis i Canada og delvis i Storbritannia.

– Dette er komplekse saker som familien min må løyse, og litt meir arbeid står att. Men eg har bedt om at dei endelege avgjerdene blir tatt dei neste dagane, seier Elizabeth.

Fråsegna kom etter eit møte på Sandringham slott der medlemmer av kongefamilien har prøvd å finne ei løysing på krisa som oppstod då Harry og Meghan sa at dei ønsker å trappe ned oppgåvene sine som medlemmer av familien.

Dronninga gjer det klart at ho ville føretrekt at paret hadde halde fram å utføre kongelege oppgåver på fulltid. Men ho forstår og respekterer ønsket deira om å leve meir uavhengige liv.

«Megxit»

Harry og Meghans sjokkbeskjed førre veke, om at dei ønsker å tre meir i bakgrunnen i kongefamilien, vart raskt døypt «Megxit» av britiske medium.

Dronninga innkalla både Harry, den eldre broren hans William og faren til brørne prins Charles til møtet på slottet Sandringham langs kysten av Norfolk nordvest for London. Det var antatt at Meghan, som er i Canada med sonen til paret Archie, skulle delta på møtet via telefon.

Møtet har vorte tolka som eit teikn på at dronninga ønsker å ha kontroll på utfallet av Harry og Meghans ønske om å jobbe for å bli økonomisk uavhengige og dele tida si mellom Storbritannia og Nord-Amerika.

– Harry og Meghan har gjort det klart at dei ikkje ønsker å vere avhengige av offentlege middel i dei nye liva sine, heiter det i fråsegna frå dronning Elizabeth måndag.

– Vart såra

Blant spørsmåla som no treng ei avklaring, er kven som skal betale for Harry og Meghans tryggingsvakter, kva slags type inntektsbringande arbeid dei kan ta på seg og kva slags skattekonsekvensar det vil få å flytte ut av Storbritannia.

Kjelder på slottet har uttalt at dronninga vart såra over den overraskande kunngjeringa til paret. Venner av Harry og Meghan har sagt at paret føler seg tilsidesett fordi kongefamilien ønsker å fokusere på dei fremste i arverekkefølgja til trona – prins Charles, prins William og Williams son George.

Harry, som er den sjette i arvefølgja til trona, gifta seg med den amerikanske skodespelaren Meghan Markle i 2018. Dei fekk sonen Archie i mai i fjor.