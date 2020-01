Iran avviser å ha loge om nedskyting av fly

utenriks

– I desse sorgfulle dagane er det retta mykje kritikk mot relevante tenestemenn og styresmakter … nokre tenestemenn vart til og med skulda for å ha loge og for ein dekkoperasjon, men, med all oppriktigheit, det var ikkje tilfelle, seier talsmannen til regjeringa Ali Rabiei til iransk fjernsyn måndag.

Det tok tre dagar før iranske leiarar innrømte at passasjerflyet vart skote ned kort tid etter avgang frå Teheran onsdag morgon. Berre timar før innrømminga tviheldt sivile luftfartsstyresmakter på at flyet med 176 personar om bord, ikkje hadde vorte skote ned.

I etterkant har demonstrantar i Iran skulda styresmaktene for å ha prøvd å leggje lokk på nedskytinga. Leiaren for flyvåpenet i den iranske Revolusjonsgarden har sagt at nektinga frå sivile luftfartsstyresmakter kom av at dei ikkje visste at flyet var skote ned.

