Macron leier toppmøte for å kjempe mot ytterleggåande islamistgrupper i Sahel-regionen

Samtidig blir det stilt spørsmål rundt rolla til det franske militæret. Samtalane mellom dei seks landa blir venta å bli prega av spenninga som har blussa opp mellom Frankrike og regjeringane i Sahel-landa.

Macron insisterer på at motpartane frå Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania og Tsjad må bruke høvet til å uttrykkje støtte for Frankrikes militære nærvær. Dette er det største utanlandske bidraget for å kjempe mot afrikansk jihadisme som hevdar seg knytt til al-Qaida og IS.

Ber om støtte

Den franske presidenten klaga over mangel på tydeleg politisk fordømming av folkeleg antifranske kjensler då han besøkte regionen i desember i fjor.

– Eg ser opposisjonsrørsler og grupper som fordømmer det franske nærværet som nykolonialistisk og imperialistisk, sa Macron, og la til at han nødig vil sende franske soldatar til land der dei ikkje er ønskte.

Møtet i den sørvestlege franske byen Pau vart avlyst i desember etter eit angrep som kravde livet til 71 soldatar i Niger. Førre torsdag vart ein militærbase i landet angripen, og 89 nigerske soldatar vart drepne.

Skal støtte lokal hærstyrke

Frankrike har 4.500 soldatar utplasserte i dei fem landa. Militæroperasjonen Barkhane skal gi støtte til dei dårleg utrusta lokale hærane, som i 2017 gjekk saman i ein antijihadistisk militærstyrke.

Ytterleggåande opprørarar har den siste tida trappa opp angrep mot militære og sivile mål, og FNs generalsekretær António Guterres åtvara nyleg mot at terroristgrupper gjer framsteg.

Representantar frå FN, EU og Afrikaunionen deltar på møtet på måndag.

