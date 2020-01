Ny Boeing-sjef vil rette opp igjen tillit

utenriks

– Eg ser storheit i dette selskapet, men eg ser òg moglegheiter til å bli betre. Mykje betre, skreiv Calhoun i ein e-post til dei tilsette då han byrja i stillinga måndag.

Han ber dei jobbe for å rette opp igjen tillit og viktige relasjonar til kundar, partnarar og reguleringsstyresmakter. Openheit blir òg peikt på som ein viktig verdi.

Hovudfokuset for selskapet må vere få 737 max-flya tilbake i drift på ein trygg måte, skriv Calhoun. Han strekar under at selskapet må innretta seg etter dei høgaste krava til tryggleik og kvalitet.

737 max-fly over heile verda vart sette på bakken i mars i fjor etter to ulykker som til saman kosta over 300 menneske livet.

Interne e-postar som førre veke vart omtalte av amerikanske medium, bidrog ikkje til å betre omdømmet til selskapet. I ein av e-postane skreiv ein Boeing-tilsett at 737 max-flya var designa av klovnar.

Boeings tidlegare toppsjef Dennis Muilenburg fekk sparken i desember. Calhoun, som har sete i Boeing-styret sidan 2009, vart først styreleiar før han no i staden får rolla som administrerande direktør.

