utenriks

Dei to sosialdemokratiske partia kunngjorde samanslåinga måndag, melder den israelske avisa Haaretz.

Sist gong Israel heldt val, var i april i fjor. Det enda med at Likud og felleslista Blått og kvitt, begge på høgresida, fekk omtrent like stor oppslutning. Begge trong støtte frå fleire andre parti for å danne regjering, men ingen av dei klarte å sikre seg parlamentarisk fleirtal.

(©NPK)