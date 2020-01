Storbrann i Australia under kontroll

utenriks

Brannvesenet i delstaten New South Wales opplyser måndag at dei har kontroll på den enorme brannen i Gospers Mountain nordvest for storbyen Sydney. Brannen har vore ute av kontroll i nær tre månader.

Det brenn framleis i nokre område, men brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales opplyser at moglegheitene for å sløkkje resten ser lovande ut.

Gospers Mountain-brannen har svidd av eit område som er tre gonger større enn London. Han har dessutan tent på andre brannar, noko som til saman utgjer over 800.000 hektar brent utmark og skog. Det svarer til eit område større enn Austerrike.

Sidan september har brannane kravd 28 liv og øydelagt tusenvis av heimar. Medan innbyggjarar og styresmakter i landet tar inn over seg dei enorme øydeleggingane av brannane, kan vêrvarselet gi grunn til håp.

Det meteorologiske byrået i Australia varslar opp mot 50 millimeter regn i nokre brannutsette område denne veka. Dersom vêrvarselet slår til, vil det vere som julaftan, bursdag, forloving, jubileum, bryllaup og uteksaminering på same tid, seier brannvesenet i New South Wales.

(©NPK)