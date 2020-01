Videoar viser tilsynelatande at iransk politi skyt med skarpt mot demonstrantar i Teheran

utenriks

Demonstrasjonane kom i stand som ein protest mot at iranske leiarar først nekta for at eit ukrainsk passasjerfly med 176 menneske om bord vart skotne ned ved Teheran sist onsdag.

Statskontrollerte medium i Iran har ikkje rapportert om hendingane, som det amerikanske nyheitsbyrået AP melder om måndag, og som skal ha spelt ut seg på Azadiplassen (Fridomsplassen) i Teheran søndag kveld.

Videoane er sende til ei menneskerettsgruppe i New York, Center for Human Rights in Iran, og APS ekspertar meiner dei er ekte. Dei viser mellom anna at demonstrantar flyktar etter at ein tåregassbehaldar landar midt mellom dei. Folk hostar og spyttar medan dei prøver å komme seg unna gassen. Ei kvinne ropar: – Dei skaut tåregass mot folk! Azadiplassen! Død over diktatoren!

Ein annan video viser ei kvinne som blir frakta av garde og som lèt etter seg eit blodspor på bakken, medan menneske rundt henne ropar at ho har vorte skoten med skarp ammunisjon i beinet.

